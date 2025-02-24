تجمدت في القساطل.. انقطاع مياه الشرب عن بلدات في الضنية



تسببت برودة الطقس والصقيع الذي ضرب الضنية وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في انقطاع مياه الشرب عن عدد كبير من المنازل في بلدات وقرى جرد المنطقة نتيجة تجمّدها في القساطل، ما دفع الأهالي إلى شراء غالونات المياه المعدنية من المحال التجارية لتلبية إحتياجاتهم.

