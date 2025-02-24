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محليات

المشهد السياسي | الانتخابات البلدية.. الثنائي يستعد

2025-02-24 | 13:33
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المشهد السياسي | الانتخابات البلدية.. الثنائي يستعد

عشيةَ الجلسةِ النيابية لدرس البيان الوَزاري ومنحِ الحكومة الثقة/ بلغَ وَفقَ معلوماتِ الجديد عددُ طالبي الكلام من النواب الى خمسةٍ وسبعين نائبا.

وأضافت المعلومات انه يُفترض أن يتمنى عليهم رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري صباحَ الثلاثاء أو مطلَعَ الجلسة تقليصَ العدد والتزامَ الكتلِ النيابية بكلمةٍ تمثِّلُ أعضاءها، ولكنه وَفقَ النظامِ الداخلي لا يمكنُه أن يَفرِضَ عليهم عدمَ الكلام ولن ينحصرَ كلامُ النواب في برنامَجِ الحكومة بل سيتطرقُ الى المِلفات السياسيةِ والانمائية والتحدياتِ الناتجة عن الواقع الجديد والاحتلالِ الاسرائيلي المستجد. 
أما نهايةَ الاسبوعِ الحالي ومطلَعَ الاسبوعِ المقبل، فسيتوجَّهُ الرئيس جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي مسؤولينَ رفيعي المستوى وسيُبحث في كل الاتفاقياتِ بين البلدين، وهي بمَثَابَة زيارةٍ بروتوكولية لكل رئيسٍ للجمهورية تكونُ المملكةُ محطتَه الخارجيةَ الاولى، وسينتقلُ بعدها الى القاهرة للمشاركة في مؤتمرِ القِمة العربية.
أما عن الانتخابات البلدية، فتؤكد مصادرُ الثنائيِّ الشيعي للجديد أنه على استعدادٍ لخَوضِها في الوقت الذي تحدِّدُه وَزارةُ الداخلية وبالآليةِ التي تراها مناسِبةً بما يخصُّ الانتخاباتِ في المناطقِ التي لا تزال تحت ظروفِ الاحتلال، وهي ستسَهِّلُ عملَ الحكومة وستلتزمُ بدعم الاصلاحاتِ وعلى رأسِها احترامُ الاستحقاقِ الانتخابي.
المشهد السياسي | الانتخابات البلدية.. الثنائي يستعد

محليات

لبنان

نبيه بري

مجلس النواب

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نواف سلام

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