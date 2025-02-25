بالصورة - هذه ليست جثة في الجنوب

بالصورة - هذه ليست جثة في الجنوب

أقدم الإحتلال الاسرائيلي قبيل انسحابه من جنوب لبنان على رمي مجسمات جثث في حي المرج حولا ، وافادت معلومات الجديد ان المجسمات غير مفخخة.