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النائب وضاح الصادق لـ الجديد: البيان الوزاري جيد ولكن الإصلاح من دون محاسبة غير مجدي
2025-02-25 | 03:50
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النائب وضاح الصادق لـ الجديد: البيان الوزاري جيد ولكن الإصلاح من دون محاسبة غير مجدي
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