نواف سلام: الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي

السيناتور الأميركي روني جاكسون بعد لقائه عون: نريد أن يكون الأمن في لبنان حصراً بيد الجيش وبشكل كامل ونرفض أن يلعب حزب الله هذا الدور فمسؤولية الجيش وحده ضمان أمن الحدود