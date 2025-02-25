الموسوي: الدولة مطالبة بوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني

‎اضاف: "‎إن هذا التصعيد المتمادي والممنهج من قبل العدو دون تحرك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة، ‏يظهر لامبالاتها أو عجزها في أحسن الأحوال، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه ‏للمجتمع الدولي برمته"‎ .

وتابع: "إن الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش مطالبة بالتحرك الفوري وبكافة الوسائل ‏المتاحة لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ‏ولسيادة الدولة على أراضيها".

وختم: "إن تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو ‏دونما قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عقابية رادعة أو إدانة العدو وإلزامه باحترام الاتفاقات ‏والتفاهمات المتفق عليها يُعدُّ تشجيعًا له على الاستمرار في أعمال العدوان، يصل إلى حد القبول الضمني ‏والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة وهو أمر مدان بالكامل كما يتعارض ‏مع أبسط مبادىء احترام سيادة الدول وحماية شعوبها وممتلكاتها".