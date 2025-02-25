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محليات

الموسوي: الدولة مطالبة بوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني

2025-02-25 | 14:38
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الموسوي: الدولة مطالبة بوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني
الموسوي: الدولة مطالبة بوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني

علق النائب إبراهيم الموسوي على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع الشرقي ‏وتحديدًا في بلدة جنتا - الشعرا، وقال: "مرة جديدة في أقل من شهر، تقوم قوات العدو الإسرائيلي بعدوان إجرامي في عمق الأراضي اللبنانية ما ‏أدى إلى ارتقاء شهيدين وجريحين ، ويشكّل هذا انتهاكاً خطيراً، وعدواناً فاضحاً وصريحاً يخرق ‏الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، وهو ما يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام ‏مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية"‎

اضاف: "إن هذا التصعيد المتمادي والممنهج من قبل العدو دون تحرك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة، ‏يظهر لامبالاتها أو عجزها في أحسن الأحوال، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه ‏للمجتمع الدولي برمته" .

وتابع: "إن الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش مطالبة بالتحرك الفوري وبكافة الوسائل ‏المتاحة لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ‏ولسيادة الدولة على أراضيها".

وختم: "إن تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو  ‏دونما قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عقابية رادعة أو إدانة العدو وإلزامه باحترام الاتفاقات ‏والتفاهمات المتفق عليها يُعدُّ تشجيعًا له على الاستمرار في أعمال العدوان، يصل إلى حد القبول الضمني ‏والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة وهو أمر مدان بالكامل كما يتعارض ‏مع أبسط مبادىء احترام سيادة الدول وحماية شعوبها وممتلكاتها".

الموسوي: الدولة مطالبة بوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني

محليات

إبراهيم الموسوي

لبنان

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