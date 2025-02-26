الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الجمهورية: الثقة اليوم بأكثرية مرموقة

2025-02-26 | 01:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجمهورية: الثقة اليوم بأكثرية مرموقة
الجمهورية: الثقة اليوم بأكثرية مرموقة

كتبت صحيفة "الجمهورية": تُستكمل اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة بردّ رئيس الحكومة على المداخلات النيابية التي عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الكتل والنواب على تقليص عددها البالغ 75 مداخلة، استهلكت الجولة الأولى من الجلسة منها أمس نحو 20 مداخلة. وتوقعت أوساط حكومية ونيابية أن تنال الحكومة ثقة مرموقة، قد تتجاوز الـ 80 صوتاً.

وفيما تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، بحيث قصف طيرانها أمس منطقة جنتاـ الشعرة على الحدود الشرقية في البقاع، موقعة شهيدين وثلاثة جرحى، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ تل أبيب بدأت خطة بالدخول والسيطرة على الجنوب السوري.

وقال مصدر نيابي بارز لـ«الجمهورية»، انّ جلسة الثقة عكست المناخ السياسي المستجد بروحية استيعابية للمرحلة لدى كافة القوى السياسية. إذ تعاطى الجميع مع المتغيّرات بواقعية، من دون أن يعني ذلك حصول تغيّر كبير في المشهد السياسي. فالاصطفافات لا تزال على حالها، والتوازنات ما قبل الحرب ونتائجها وما قبل العهد الجديد هي نفسها.

ولفت المصدر إلى نقطة اعتبرها «في غاية من الأهمية» وهي «انّ هذه الجلسة لو كانت انعقدت قبل أحد التشييع لكانت مختلفة عن كونها أتت ما بعده، فالتوقيت عن قصد او عن غير قصد أدّى إلى انعكاس المشهد على الخطاب والجو العام بمقدار كبير، وخصوصاً على كلمة «حزب الله» التي ألقاها رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، التي شكّلت رافعة كبيرة عبّر عنها رعد عندما اكّد انّ «حزب الله» «تعافى وبسرعة».

وإلى ذلك، لاحظت أوساط سياسية واكبت وقائع مناقشة البيان الوزاري، انّ إيقاع جلستي قبل وبعد الظهر كان «منضبطاً» على المستوى العام، بحيث أنّهما لم تنزلقا إلى مهاترات شخصية وسجالات مبتذلة كما كان يحصل أحياناً في السابق.

ولفتت الاوساط عبر «الجمهورية»، إلى أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «قصّ شريط تدشين المعارضة للحكومة عبر مقص كلمته، خصوصاً انّه يمثل الطرف الوازن شبه الوحيد الذي بقي في صفوف المعارضة».

وأشارت إلى «انّ كلمة رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد شكّلت أيضاً علامة فارقة، بفعل ما تضمنته من عرض شامل لمقاربة «حزب الله» للعدوان الإسرائيلي الأخير، وهو أول عرض من نوعه يقدّمه الحزب من على منبر المجلس النيابي. على أنّ اللافت هو انّ «كتلة الوفاء» منحت الثقة للحكومة، وذلك خلافاً لتقديرات البعض الذي افترض انّ سلوك الرئيس نواف سلام بعد تشكيله الحكومة قد يدفعها إلى حجب الثقة، خصوصاً تحت تأثير أزمة منع هبوط الطائرة الإيرانية».

وشدّدت الأوساط على «أنّ مناقشات البيان الوزاري عموماً تندرج في إطار الرياضة الذهنية التي لن تغيّر شيئاً في القدر المرسوم، وهو انّ حكومة سلام ستنال ثقة مقبولة».

الجمهورية: الثقة اليوم بأكثرية مرموقة

محليات

نواف سلام

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
استشهاد جريحة جراء إصابتها في العدوان على عربصاليم
اللواء: البيان الوزاري خارطة طريق لجمهورية الطائف

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025