"ضبط أسلحة وكمية من المخدرات".. بقبضة الجيش!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات 89 شخصًا وفقًا لما يلي: