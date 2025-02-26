سلام: سنضع اصحاب الودائع في رأس اهتماماتنا

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي:
كتب النائب السابق شامل روكز عبر منصة "أكس": "سامي الجميل كلمتك كانت كل الفرق شجاعة وطنية ثقة انفتاح ومسؤولية... كل التهاني".وفي منشور آخر، قال الوزير السابق وئام وهاب: "أعتقد أن كلمة سامي الجميل كانت الأهم طيلة يومين، وأرى أن هذا الكلام مطلوب بإلحاح اليوم. تحية شيخ سامي".
كشفت اسرائيل انها كانت تفكر في قصف جنازة السيد الشهيد حسن نصرالله ونقلت 14 عن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هيرتسي هاليفي، أنه ألمح إلى أن الجيش يفكر في مهاجمة الجنازة في الثالث والعشرين من شباط الحالي.