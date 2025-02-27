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محليات

صندوقُ دعم للبنان... هذا ما كشفته مصادر ديبلوماسية فرنسية

2025-02-27 | 01:14
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صندوقُ دعم للبنان... هذا ما كشفته مصادر ديبلوماسية فرنسية
صندوقُ دعم للبنان... هذا ما كشفته مصادر ديبلوماسية فرنسية

كشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية لصحيفة "الجمهورية" عن برنامج تحرّك فرنسي مساعد للبنان، مشيرةً في هذا السياق إلى ما سمّتها قنوات التواصل المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق الإلتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس اللبنانية التي أبقى على وجوده فيها.

ولفتت المصادر إلى أنّ باريس التي تنتظر إنجازات لحكومة نواف سلام في ما خصّ الخطوات الإصلاحية ومكافحة الفساد، ملتزمة بتوفير المساعدة للبنان لتمكينه من تخطّي أزمته، وضمن هذا السياق تندرج مبادرة الرئيس ماكرون لإنشاء صندوق دعم للبنان، بالتواصل المباشر مع أصدقاء لبنان الدوليِّين، ويُرجّح أن تكون العاصمة الفرنسية حاضنة لمؤتمر دولي حول لبنان في المدى المنظور.

ورداً على سؤال أضافت المصادر، أنّ الرئيس جوزاف عون سيزور باريس بالتأكيد، وموعد هذه الزيارة يتحدّد بالتنسيق بين الرئاستَين اللبنانية والفرنسية. علماً أنّ الرئيس ماكرون، في زيارته الأخيرة إلى بيروت لتهنئة الرئيس عون بعد انتخابه، عبّر عن رغبته في استقبال الرئيس عون في الإيليزيه.

صندوقُ دعم للبنان... هذا ما كشفته مصادر ديبلوماسية فرنسية

محليات

لبنان

فرنسا

ماكرون

الاليزيه

جوزاف عون

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أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قراراً قضى ب"تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة بفئاتها كافة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني عن العام ٢٠٢٤ والتي تنتهي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۱ وذلك لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٥/١ الساعة صفر. وتبقى التراخيص الصادرة عن العام ۲۰۲۵ صالحة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١".

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