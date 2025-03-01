"حزب الله لم ينته"! (الجمهورية)

أكد مسؤول وسطي بارز، تعليقاً على القراءات السيادية، لصحيفة الجمهورية، أنها "تندرج في خانة الإفراط في المبالغة".

وقال المسؤول للصحيفة، أن "حزب الله لم ينتهِ، فهو بلا أدنى شك يعاني وضعاً صعباً، لكنّه يبدو قادراً على النهوض إنما ذلك قد يستلزم بعض الوقت. لكن في الوقت الراهن، فإنّ صعوبة وضعه يبدو أنّها لا تسمح له بالتحرّك على ما كان عليه في السابق، ولذلك حسناً فعل بانكفائه في هذه الفترة – وهذه خطوة ذكية – بترك مسؤولية استرجاع التلال الخمس اللبنانية للحكومة للتحرك ديبلوماسياً ودفع العدو الإسرائيلي إلى الانسحاب من تلك النقاط".