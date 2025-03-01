الرئيس عون: جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان والصوم عند المسلمين والمسيحيين

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصا، بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن "تحمل ايامه خيراً وسلاماً وراحة بال ومزيداً من الاستقرار والامان والطمأنينة".

وقال الرئيس عون: "كم جميل ان يتزامن بدء شهر رمضان المبارك عند الأخوة المسلمين مع بدء الصوم الكبير بعد غد عند المسيحيين، فيتشارك اللبنانيون، على اختلاف طوائفهم، معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام الذي يعتبر اعلى تعبير عن الإرادة اي عن الحرية، فضلا عما يوفره من فرص لرفع الصلوات من اجل وطنهم الذي استحق ان يكون "وطن الدور والرسالة " ونموذجاً يحتذى في وحدة العيش بين ابنائه على تعدد طوائفهم وتنوعها".