هدّد طبيباً وإبتزه بمبلغ 50 ألف $.. قوى الأمن توقفه وتكشف هويته

واضاف البيان "على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها للعمل على تحديد هوية مستخدم الرقم العراقي وتحديد مكان وجوده وتوقيفه.

وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

- و. ع. ر. (مواليد عام 2002، سوري)

بتاريخ 25-2-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكور في بلدة عانوت.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، لجهة قيامه بتهديد الطبيب المذكور وابتزازه. كما أضاف أنه كان يعمل في مطعم بالعراق، وعند وصوله إلى لبنان استخدم رقما عراقيا لتفعيل تطبيق واتساب. وبسبب معرفته السابقة بابن الطبيب، وعلمه بأن الطبيب ميسور الحال، أرسل له رسالة تهديد طالبا مبلغ /50,000/ دولار أميركي، ثم قام بحذف التطبيق خوفا من انكشاف أمره.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص".