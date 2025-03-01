حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

"مع وديع" انطلق من الـ Beirut Hall وبقوة ! جوائز خيالية من سيارات وأفخم الهدايا ومليار ليرة من نصيب واحد منكم الليلة

"مع وديع" انطلق من الـ Beirut Hall وبقوة ! جوائز خيالية من سيارات وأفخم الهدايا ومليار ليرة من نصيب واحد منكم الليلة