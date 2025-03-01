جريمة عن جريمة بتفرق .. وبالنسبة للضابط موسى القصة بتفرق كتير ! شاركونا رايكم بالحلقة الاول من "تحت سابع ارض" على اكس الجديد

ترصد الأوساط السياسية والدبلوماسية ، بحسب ما اشارت صحيفة "النهار" بدقة الأجواء والنتائج التي ستفضي اليها زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية ومن ثم مشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة الاثنين المقبل ليس من منطق الاهتمام بالتحرك الخارجي الأول للرئيس عون بعد انتخابه فحسب بل أيضا لجهة تلمس تأثير هذا التحرك وتوظيفه في خانة حمل إسرائيل على الانسحاب انسحاباً تاما وناجزا من المواقع التي لا تزال تحتلها على الخط الحدودي الجنوبي بين لبنان وإسرائيل .