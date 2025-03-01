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محليات

حاولا خطف طفلين في حاصبيا.. وهذا ما حصل!

2025-03-01 | 15:13
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حاولا خطف طفلين في حاصبيا.. وهذا ما حصل!
حاولا خطف طفلين في حاصبيا.. وهذا ما حصل!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن محاولة خطف شهدتها بلدة الفرديس قضاء حاصبيا ظهر اليوم السبت، حيث حاول شابان خطف طفلين في وضح النهار، لكنهما فشلا في محاولتهما بفضل سرعة تصرف الطفلين.

وفي التفاصيل، عند عودة الطفلين (خ. س) و(ج. س) إلى منزلهما، اعترضتهما سيارة ذات زجاج داكن، ترجل منها شابان في محاولة خطف واضحة. وبحسب المعلومات، فإن الطفلين تمكنا من الفرار بسرعة والتوجه إلى أقرب منزل، حيث تم احتجازهما في المكان لحين وصول المساعدة. في المقابل، تمكنت السيارة من الهروب بعد فشل المحاولة.

وعقب الحادث، طالب والد الطفلين عناصر القوى الأمنية بالتحرك الفوري والكشف عن هوية الفاعلين، مشيرًا إلى أن الحادث يعدّ تصعيدًا خطيرًا في المنطقة
حاولا خطف طفلين في حاصبيا.. وهذا ما حصل!

محليات

خطف

حاصبيا

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