جنبلاط: على أحرار سوريا أن يحذروا من المكائد الاسرائيلية واذا كانت قلة قليلة من هنا أو هناك تريد جر سوريا الى فوضى فلا اعتقد أن الذين وحدوا سوريا سيستجيبون لدعوة نتنياهو