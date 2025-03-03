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محليات

فوق صور.. "درون" إسرائيلية تبث تهديدات: ستفتح أبواب جهنم (فيديو)

2025-03-03 | 07:08
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فوق صور.. &quot;درون&quot; إسرائيلية تبث تهديدات: ستفتح أبواب جهنم (فيديو)
فوق صور.. "درون" إسرائيلية تبث تهديدات: ستفتح أبواب جهنم (فيديو)

فوق صور.. "درون" إسرائيلية تبث تهديدات: ستفتح أبواب جهنم

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فوق صور.. "درون" إسرائيلية تبث تهديدات: ستفتح أبواب جهنم (فيديو)

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الوكالة الوطنية: دورية لجيش العدو الاسرائيلي توغلت ظهر اليوم من موقعها عند الاطراف الجنوبية لبلدة العباسية الحدودية باتجاه سهل العباسية وأقدمت على خطف مزارع كان يعمل في أرضه قبل أن تعود وتطلق سراحه لاحقاً
معلومات الجديد: الرئيس جوزاف عون وصل في هذه الأثناء الى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وفي مقدمة مستقبليه ‎ الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيزنائب أمير منطقة الرياض والسفيرالسعودي في لبنان وليد بخاري

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الوزير نصّار: مصلحة لبنان تمرّ في الحياد والسلام
11:27

الوزير نصّار: مصلحة لبنان تمرّ في الحياد والسلام

أكد وزير العدل عادل نصّار أن استقلالية القضاء هي إحدى أهم أهدافه في الوزارة، لحماية القضاء من اي تدخلات أو ضغوطات، مشيراً الى أنه سيتمّ جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يُرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى المجلس النيابي بسرعة، وخلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير.

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ميقاتي رداً على غادة عون: إتهامات مغرضة وسنقاضي كل متوّرط
10:43

ميقاتي رداً على غادة عون: إتهامات مغرضة وسنقاضي كل متوّرط

أصدر المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه الرئيس نجيب ميقاتي ."

10:43

ميقاتي رداً على غادة عون: إتهامات مغرضة وسنقاضي كل متوّرط

أصدر المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه الرئيس نجيب ميقاتي ."

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