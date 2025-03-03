مراسلة الجديد من القاهرة : البيان الختامي للقمة العربية الطارئة سيؤكد على حل الدولتين المطروج في قمة بيروتا لحل جميع أسباب النزاع وإحلال السلام في المنطقة وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جم

أكد وزير العدل عادل نصّار أن استقلالية القضاء هي إحدى أهم أهدافه في الوزارة، لحماية القضاء من اي تدخلات أو ضغوطات، مشيراً الى أنه سيتمّ جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يُرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى المجلس النيابي بسرعة، وخلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير.
أصدر المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه الرئيس نجيب ميقاتي ."