جنبلاط: المرحلة الحالية اخطر مما كنا عليه في 17 أيار

وقال جنبلاط خلال اجتماع موسّع في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت: "الخطر يمس بجوهر عقيدتنا وتراثنا العربي من لبنان الى جبل العرب وقضية فلسطين مختلفة ونتركها لاهلها ليقرروا ما يشاؤون"، مضيفاً: "يجب ان نتخذ الموقف الصحيح اليوم والشيخ موفق طريف يدّعي انه يمثل دروز المنطقة بالتعاون مع الصهيوني وهذا امر غير صحيح".

من جهته قال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى اننا "معنيون بالحفاظ على الثوابت الوجودية على الرغم من المتغيرات ومهما عظمت التحديات فالطائفة لن تتخلى عن هذه الثوابت".

وقال: "لقاؤنا يهدف إلى التشديد على أنّ الموحدين الدروز متمسكون باندماجهم الاجتماعيّ وهم محميون بالمشاركة الفاعلة في وطنهم وحمايتهم لن تكون من عدو طامع".