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محليات

كيف ستكون المواجهة بين موسى و الدكتور المسؤول عن تشريح الجثة؟ تابعوا مسلسل "تحت سابع ارض" على الجديد

2025-03-03 | 13:50
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كيف ستكون المواجهة بين موسى و الدكتور المسؤول عن تشريح الجثة؟ تابعوا مسلسل "تحت سابع ارض" على الجديد
كيف ستكون المواجهة بين موسى و الدكتور المسؤول عن تشريح الجثة؟ تابعوا مسلسل "تحت سابع ارض" على الجديد
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كيف ستكون المواجهة بين موسى و الدكتور المسؤول عن تشريح الجثة؟ تابعوا مسلسل "تحت سابع ارض" على الجديد

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نهر البردوني في زحلة أصبح باللونين.. الأبيض والأسود (فيديو)
15:41

نهر البردوني في زحلة أصبح باللونين.. الأبيض والأسود (فيديو)

رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تغير في لون مياه نهر البردوني في زحلة بعد ان تحولت الى اللونين الابيض والاسود، ما يشير الى قيام بعض المؤسسات الى تصريف السوائل الصناعية الى النهر بدون معالجة، ما يهدد الموسم السياحي للمؤسسات السياحية على ضفاف البردوني ويهدد نوعية المياه والموسم الزراعي. وقالت المصلحة في بيان انها باشرت مع رئيس مصلحة البيئة التحقيق الفني لمعرفة مصدر التلوث تمهيدا للادعاء على الجهات المسؤولة بالاضافة الى تحميل البلدية مسؤولية غض النظر عن التعديات على الموارد المائية.

15:41

نهر البردوني في زحلة أصبح باللونين.. الأبيض والأسود (فيديو)

رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تغير في لون مياه نهر البردوني في زحلة بعد ان تحولت الى اللونين الابيض والاسود، ما يشير الى قيام بعض المؤسسات الى تصريف السوائل الصناعية الى النهر بدون معالجة، ما يهدد الموسم السياحي للمؤسسات السياحية على ضفاف البردوني ويهدد نوعية المياه والموسم الزراعي. وقالت المصلحة في بيان انها باشرت مع رئيس مصلحة البيئة التحقيق الفني لمعرفة مصدر التلوث تمهيدا للادعاء على الجهات المسؤولة بالاضافة الى تحميل البلدية مسؤولية غض النظر عن التعديات على الموارد المائية.

غادة عون لميقاتي: شيء معيب فعلاً
15:21

غادة عون لميقاتي: شيء معيب فعلاً

كتبت القاضية السابقة غادة عون في تغريدة عبر منصة إكس: "مساء الأوادم، مساء الأحرار، مساء الذين وقفوا في وجه جائحة الفساد في بلادي، وهي صدقوني أفظع من جائحة كورونا، لم تترك شيئًا إلا وامتصته ونهشته حتى أوصلت الشعب اللبناني إلى أدنى درجات الفقر أو إلى الهجرة".

15:21

غادة عون لميقاتي: شيء معيب فعلاً

كتبت القاضية السابقة غادة عون في تغريدة عبر منصة إكس: "مساء الأوادم، مساء الأحرار، مساء الذين وقفوا في وجه جائحة الفساد في بلادي، وهي صدقوني أفظع من جائحة كورونا، لم تترك شيئًا إلا وامتصته ونهشته حتى أوصلت الشعب اللبناني إلى أدنى درجات الفقر أو إلى الهجرة".

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