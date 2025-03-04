"أسس صلبة لمرحلة جديدة من العلاقات".. عون يختتم زيارته إلى السعودية

اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته الرسمية إلى السعودية متوجهاً القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية.

وفي ختام جولته الأولى الى السعودية وجه الرئيس عون برقية شكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد المغادرة قال فيها: "أشكركم على الحفاوة التي لقيتها، والتي تعكس عمق ما يربط لبنان في المملكة من علاقات اخوية متجذرة عبر التاريخ. لقد أرست محادثاتنا الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من العلاقات توافقنا على تفعيلها وتطويرها في المجالات كافة. أتمنى ان تنقلوا إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عميق تقدير اللبنانيين لمواقفه التاريخية تجاه لبنان وشعبه، متطلعاً إلى لقاء قريب مع سموكم لاستكمال البحث في المواضيع التي تحدثنا بها".