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محليات

بالفيديو من الجنوب: قطة تنجو من تحت الأنقاض!

2025-03-09 | 15:59
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بالفيديو من الجنوب: قطة تنجو من تحت الأنقاض!
بالفيديو من الجنوب: قطة تنجو من تحت الأنقاض!

فيديو يظهر لحظة إنقاذ قطة في بلدة حولا بجنوب لبنان بعد أن ظلت عالقة لمدة 3 أشهر تحت الأنقاض، بحسب ما أفاد به أهالي البلدة.

للمتابعة:

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بالفيديو من الجنوب: قطة تنجو من تحت الأنقاض!

محليات

قطة

جنوب لبنان

حولا

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