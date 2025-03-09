بالفيديو من الجنوب: قطة تنجو من تحت الأنقاض!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن إشكالا حصل في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين قاموا بإطلاق النار وقطع إحدى طرق البلدة، وتسود حالة توتر في البلدة. لمشاهدة الفيديو:
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن تشييع القادة هو تأكيد على استمرار المقاومة حتى تحقيق الانتصار، مشيدًا بحضور الجماهير من العراق وإيران وفلسطين واليمن وتونس رغم الصعوبات.
التقى مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووالد صهره اللبناني مسعد بولس، يوم الأحد، في منزله بواشنطن رئيس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان، حيث جرى تبادل رسائل سياسية بين الجانبين حول مستقبل العلاقات في المنطقة.