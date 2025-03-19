الرئيس سلام: "لا بد لقطار الدولة أن ينطلق".. ورسالة إلى المغتربين

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال سلسلة لقاءات عقدها في السراي، أن "حكومته بدأت العمل على جملة ملفات، سياسية واقتصادية واجتماعية"، معتبراً أنه "لا بد لقطار الدولة أن ينطلق على أكثر من مستوى أو مسار، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وفي العاصمة بيروت".

وأشار سلام إلى "التركيز على معالجة كل الأزمات في بيروت، بما تعنيه من عاصمة وحاضنة ومدينة جامعة لكل اللبنانيين من مختلف المكونات، وذلك من خلال تكثيف العمل على تعزيز الأمن والسلم الأهلي، والتنسيق مع كل الجمعيات المعنية في المدينة لتعزيز الواقع الأمني، والإنمائي والاجتماعي والصحة. فعلى الصعيد الأمني نعمل على إطلاق خطة أمنية وخطة تتصل بالسير والسلامة المرورية في العاصمة. وسترون نشاطاً بارزاً للقوى الأمنية على هذا الصعيد. أما صحياً فيتم العمل على وضع برنامج لتوفير المساعدات اللازمة لكل الجمعيات المعنية بالعمل المدني والاجتماعي، لتقديم ما يحسّن الظروف الصحية والاجتماعية لأبناء المدينة وسكانها".



وتابع سلام: "بالإضافة الى إحياء الحياة الثقافية في بيروت، وإعادتها منارة على هذا المتوسط. وتوفير أماكن لإحياء الأنشطة الثقافية، والحرص على المسارح وتشييدها وازدهار الفنون". قائلاً: "في الأسابيع المقبلة ستشاهدون ما سيتحقق على مستوى الحياة الثقافية في لبنان عموماً وبيروت خصوصاً.



ووجّه سلام رسالة إلى المغتربين، مضمونها أن لبنان بحاجة إليهم، بما يمثلونه من تنوع ثقافي وغنى معرفي وقدرات اقتصادية ومالية، فهم القادرون على تعزيز الأواصر، ورفع الطاقات الاستثمارية الكبيرة من قبلهم، ونحن علينا ان نساعدهم من خلال توفير وسائل الاستثمار عبر تحسين كل الإجراءات الادارية والقانونية، ومن خلال إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وذلك يجب أن يكون مرتبطاً بخطة شاملة تطال مختلف القطاعات في الزراعة والصناعة والخدمات. والأهم مشاركة المغتربين في الاستحقاقات السياسية والانتخابية، لأن ذلك هو رابطهم الأساسي في المشاركة بصناعة التغيير وتشكيل صورة المستقبل.