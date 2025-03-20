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محليات

رابطة المعلمين تصعد: إضراب للمطالبة بحقوق المعلمين المنقوصة

2025-03-20 | 04:54
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رابطة المعلمين تصعد: إضراب للمطالبة بحقوق المعلمين المنقوصة
رابطة المعلمين تصعد: إضراب للمطالبة بحقوق المعلمين المنقوصة

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعاً بحضور أعضاء الهيئة الإدارية ومقرري الفروع وأصدرت البيان الآتي:

" بعد أن أطلع رئيس الرابطة المجتمعين على أجواء اللقاء الذي حصل مع معالي الوزيرة ريما كرامي والتوضيحات التي سبق أن أشرنا لها في بيان سابق في حينه، نؤكد على رفض الظلم الذي طال المعلم في التعليم الأساسي من خلال تراجع قيمة الإنتاجية (رغم التحفظ على قيمتها من الأساس). 

إن المبررات في التحول من بدل الإنتاجية إلى المثابرة لا تسمح ولا تتيح لأي كان انتقاص المكتسبات والتلاعب بحقوق المعلمين .

لقد انتظرنا طويلاً ونحن نعيش على أمل أن الغد القادم سيكون الأفضل، إلا أننا نجد بأن الأمور ما زالت على حالها بل إنها تراجعت، وانطلاقا من ذلك نضع بين أيدي معالي الوزيرة النقاط التالية: 

١-  إعطاء المفعول الرجعي كمساعدة إجتماعية للمعلمين لمرة واحدة فقط وهو عبارة عن راتبين إضافيين اعتبارا من تاريخ إصدار المرسوم ١٣٠٢٠ الصادر آخر العام ٢٠٢٣ ولغاية الشهر الأول من العام ٢٠٢٥ أي ما يعادل ١٤ شهراً.
٢- إحتساب تعويض الادارة للمديرين على كامل قيمة التعويض المؤقت (مثابرة + صفائح) حتى يوازي ما كانوا عليه سابقاً. 
٣- إعادة النظر بالنقص الحاصل في تقديمات المثابرة للمعلمين حتى تعادل الإنتاجية التي كانت عليها في الأشهر السابقة .
٤-  إنصاف المتعاقدين باعطائهم أجر الساعة والتعويض المؤقت بما يتساوى مع بدل الإنتاجية الذي كان معمولاً به سابقاً.
٥- تعديل مرسوم بدل النقل للقطاع التربوي ليوازي ثمن ٦ ليترات يومياً بدلاً من ٥ ليترات بنزين يومياً.

عليه تجد الرابطة نفسها والمعلمين في موقع المُنتقَص من حقوقهم بعد تحويل بدل الإنتاجية إلى تعويض مؤقت و تطالب معالي وزيرة التربية بمعالجة الثغرات الواردة وإعادة الحقوق إلى أصحابها وتنتظر رداً إيجابياً خلال الأيام القادمة يعيد أبسط الحقوق إلى المعلمين،كما تدعو الزملاء المعلمين إلى الإضراب يوم الأثنين في ٢٠٢٥/٣/٢٤ وعقد الجمعيات العمومية في المدارس لتحديد الخطوات التصعيدية اللاحقة". 
 
رابطة المعلمين تصعد: إضراب للمطالبة بحقوق المعلمين المنقوصة

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