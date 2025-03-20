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محليات

لبنان يودع شتاءه بالأمطار والثلوج!

2025-03-20 | 09:18
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لبنان يودع شتاءه بالأمطار والثلوج!
لبنان يودع شتاءه بالأمطار والثلوج!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع ثلوج تلامس ارتفاع 1000 متر شمال البلاد، تخف حدة الأمطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل ويستقر الطقس، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1400متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز جنوب تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود 60 كم/س، يستمر تأثيره حتى مساء يوم غد حيث ينحسر تدريجيا، ويتحول الطقس الى مستقر ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأحد .  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا واستمراردرجات الحرارة بالإنخفاض حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا ( 60 كم/س) بخاصة شمال البلاد، مع إحتمال تساقط حبات البرد فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما دون ذلك بخاصة في المناطق الشمالية، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث بعض الانفراجات.

الجمعة:  

غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع ثلوج تلامس ارتفاع 1000 متر شمال البلاد، تخف حدة الأمطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل ويستقر الطقس، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1400متر.

السبت:  

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

الأحد:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبل من 1 الى 7 درجات، في الداخل من 3 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود 60 كم/س، بخاصة شمال البلاد.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 85 %.

حال البحر:   مائج ( يتجاوز ارتفاع الموج المترين )، 

حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي:  761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:   5,41

-ساعة غروب الشمس:   17,50

لبنان يودع شتاءه بالأمطار والثلوج!

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