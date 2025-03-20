مصادر اميركية لـ الجديد: اورتاغوس لم تستخدم أُسلوب الضغظ في طلب تشكيل اللجان على خلاف ما فسَّرته مصادر سياسية رفيعة في لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة جباع في إقليم التفاح، مستهدفًا مواقع في المنطقة.



كما نفذ غارتين في البقاع، الأولى على السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة، والثانية على السلسلة الغربية بين بلدتي شمسطار وطاريا.



قناة 14 الإسرائيلية زعمت بأن الغارات استهدفت أهدافًا تابعة لحزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان.

