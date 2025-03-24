الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الإٍسرائيلي المسير في أجواء العاصمة بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية على علو منخفض

مصادر نيابية للجديد عن زيارة جنبلاط ونجله إلى قصر بعبدا: عادية وجرى البحث في المستجدات السياسية والمخاطر الاسرائيلية على لبنان وتأثيرها على الوضع الدرزي في الاقليم