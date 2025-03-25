هادي الأمين: إقالة كريدية قد يكون إحدى أسبابها الكتاب الذي أرسله سابقًا عن مخالفة شركة تابعة للوزير وإدخالها معدات اتصالات ممنوعة إلى لبنان

أعلنت وزارة المالية في بيان، أنها "حولت رواتب ومعاشات القطاع العام من عاملين ومتقاعدين واسلاك عسكرية كافة الى مصرف لبنان، وبات بإمكان جميع المعنين قبض رواتبهم من مصارفهم الخاصة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس 27 آذار الحالي".
قام الدكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة بجولة تفقديّة في ارجاء واقسام مستشفى دير القمر الحكومي حيث كان في استقباله النائب الدكتور فريد البستاني الداعم الاساسي لمشروع انهاء الاعمال في المستشفى وعضو لجنة المستشفى الدكتور داني يوسف والمهندس ناظم فضول متعهّد أعمال البناء.