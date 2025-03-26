الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

كنعان بعد لجنة المال: رواتب القطاع العام فتات وطلبنا وزارة المال بمهلة محددة لإبلاغنا بالأثر المالي للتصحيح ضمن رؤية متكاملة

2025-03-26 | 07:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كنعان بعد لجنة المال: رواتب القطاع العام فتات وطلبنا وزارة المال بمهلة محددة لإبلاغنا بالأثر المالي للتصحيح ضمن رؤية متكاملة
كنعان بعد لجنة المال: رواتب القطاع العام فتات وطلبنا وزارة المال بمهلة محددة لإبلاغنا بالأثر المالي للتصحيح ضمن رؤية متكاملة
مقالات ذات صلة
كنعان بعد لجنة المال: رواتب القطاع العام فتات وطلبنا وزارة المال بمهلة محددة لإبلاغنا بالأثر المالي للتصحيح ضمن رؤية متكاملة

محليات

المال:

رواتب

القطاع

العام

وطلبنا

وزارة

المال

بمهلة

محددة

لإبلاغنا

بالأثر

المالي

للتصحيح

متكاملة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصوت والصورة: ما دار بين لودريان وبرّي؟
الرئيس عون خلال لقائه لودريان: للضغط على إسرائيل للإلتزام بقرار وقف إطلاق النار

اقرأ ايضا في محليات

نواف سلام يرد على التطبيع مع إسرائيل!
09:49

نواف سلام يرد على التطبيع مع إسرائيل!

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على اسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفذ"، مشيرا الى انه لا احد يريد التطبيع مع اسرائيل في لبنان وهو مرفوض من قبل جميع اللبنانيين.

09:49

نواف سلام يرد على التطبيع مع إسرائيل!

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على اسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفذ"، مشيرا الى انه لا احد يريد التطبيع مع اسرائيل في لبنان وهو مرفوض من قبل جميع اللبنانيين.

مذكرة إقفال بمناسبة عيد الفطر
09:12

مذكرة إقفال بمناسبة عيد الفطر

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، "إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ27-9-2000 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات وبمناسبة عيد الفطر السعيد تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.

09:12

مذكرة إقفال بمناسبة عيد الفطر

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، "إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ27-9-2000 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات وبمناسبة عيد الفطر السعيد تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.

بالصوت والصورة: ما دار بين لودريان وبرّي؟
08:44

بالصوت والصورة: ما دار بين لودريان وبرّي؟

سألت مراسلة "الجديد"، جاسينت عنتر، الوفد الفرنسي الذي التقى الرئيس نبيه برّي عن محور لقائهما بعد خروجهما، فكان الجواب باللغة الفرنسية: "إعادة الإعمار".

لمشاهدة الفيديو:

08:44

بالصوت والصورة: ما دار بين لودريان وبرّي؟

سألت مراسلة "الجديد"، جاسينت عنتر، الوفد الفرنسي الذي التقى الرئيس نبيه برّي عن محور لقائهما بعد خروجهما، فكان الجواب باللغة الفرنسية: "إعادة الإعمار".

لمشاهدة الفيديو:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025