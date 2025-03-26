كنعان بعد لجنة المال: رواتب القطاع العام فتات وطلبنا وزارة المال بمهلة محددة لإبلاغنا بالأثر المالي للتصحيح ضمن رؤية متكاملة

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على اسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفذ"، مشيرا الى انه لا احد يريد التطبيع مع اسرائيل في لبنان وهو مرفوض من قبل جميع اللبنانيين.



