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محليات

الجيش يتصدى للخروقات جنوباً

2025-03-26 | 13:22
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الجيش يتصدى للخروقات جنوباً
الجيش يتصدى للخروقات جنوباً

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بياناً جاء فيه:

 “أفادت القيادة بأن قوات العدو الإسرائيلي استمرت في خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان حيث توغلت قوات معادية في منطقة اللبونة في قضاء صور، وقامت بشق طريقين في المنطقة، ما يمثل انتهاكاً آخر للسيادة اللبنانية في الجنوب.وفي أعقاب هذا التوغل، توجهت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع الذي شهد الخرق، وقامت على الفور بإغلاق الطريقين اللذين شقهما العدو بواسطة سواتر ترابية، في خطوة لإعادة الوضع إلى طبيعته وضمان حماية المنطقة من أي تهديدات".

"وفي السياق، قامت وحدة أخرى من الجيش اللبناني بإزالة شريط شائك كان قد وضعه العدو الإسرائيلي سابقاً في بلدة عيترون – بنت جبيل”.

الجيش يتصدى للخروقات جنوباً

محليات

لبنان

الجنوب

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بالفيديو: "رجي" في الوزارة.. فهل اهتز الفساد؟
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08:16

بالفيديو: "رجي" في الوزارة.. فهل اهتز الفساد؟

بعد سنوات طويلة من ازمة تصديق معاملات في وزارة الخارجية وما يرافقها من سمسرات ودفع رشاوى، إضافة الى المماطلة، دخل وزير الخارجية يوسف رجي مكاتب الوزارة متفقداً أحوالها ليجدها فارغة، حيث وصل قبل بعض الموظفين، الذي اعتادوا التأخر عن الدوام الرسمي، في انعكاس لسنوات من الفساد المتغلغل بمؤسسات الدولة.

لمشاهدة الفيديو:

08:16

بالفيديو: "رجي" في الوزارة.. فهل اهتز الفساد؟

بعد سنوات طويلة من ازمة تصديق معاملات في وزارة الخارجية وما يرافقها من سمسرات ودفع رشاوى، إضافة الى المماطلة، دخل وزير الخارجية يوسف رجي مكاتب الوزارة متفقداً أحوالها ليجدها فارغة، حيث وصل قبل بعض الموظفين، الذي اعتادوا التأخر عن الدوام الرسمي، في انعكاس لسنوات من الفساد المتغلغل بمؤسسات الدولة.

لمشاهدة الفيديو:

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