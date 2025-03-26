الجيش يتصدى للخروقات جنوباً

“أفادت القيادة بأن قوات العدو الإسرائيلي استمرت في خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان حيث توغلت قوات معادية في منطقة اللبونة في قضاء صور، وقامت بشق طريقين في المنطقة، ما يمثل انتهاكاً آخر للسيادة اللبنانية في الجنوب.وفي أعقاب هذا التوغل، توجهت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع الذي شهد الخرق، وقامت على الفور بإغلاق الطريقين اللذين شقهما العدو بواسطة سواتر ترابية، في خطوة لإعادة الوضع إلى طبيعته وضمان حماية المنطقة من أي تهديدات".

"وفي السياق، قامت وحدة أخرى من الجيش اللبناني بإزالة شريط شائك كان قد وضعه العدو الإسرائيلي سابقاً في بلدة عيترون – بنت جبيل”.