أرسلان: نحن أمام مجتمع دولي يتفرج ويكتفي بالاستنكار والمواقف

كتب رئيس الحزب" الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "لا عجب بما حصل ويحصل، ولا استنكار أو شعارات فارغة وسط هذا الجنون والتفلّت واللامبالاة أمام مرأى العالم أجمع. يُتحفنا كثيرون يومياً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن منتصر ومهزوم، وينظّرون علينا ويبررون للعدو أفعاله، حتى بعض الوزراء. نحن أمام عدو لا يفرض شروطه ولا يستقوي بانتصاره، بل يخطط لمشروعه ويرتكب أبشع الأفعال بعدوانيته لتنفيذه. نحن أمام مجتمع دولي يتفرج ويكتفي بالاستنكار والمواقف. هل هكذا يُدعم العهد الجديد بعد أشهر قليلة؟ وهل هكذا يعزز دور الجيش وقيادته الجديدة؟ وهل هكذا تُعقد الاتفاقات التي ترعاها دول كبرى؟ لبنان بأمسّ الحاجة لوحدة داخلية وموقف واضح من المحيط العربي، والاستمرار بهذا الجنون لا يوصل إلا إلى جنون أكبر".