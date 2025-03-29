زيلينسكي: أميركا لن تقدم لنا أي شيء مجانًا

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي بأن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات مجانية لأوكرانيا بعد الآن. وقال: "لن نقبل بالديون، هذه أمور واضحة بالنسبة لنا"، مؤكدًا أن "هذا الفريق لن يقدم لنا أي شيء مجانًا".



وأضاف زيلينسكي أنه لا يعترف بأي ديون مستحقة لأمريكا، سواء كانت 500 مليار دولار أو 100 مليار. كما كشف عن تفاصيل اتفاقية المعادن النادرة التي قدمتها واشنطن، والتي تتطلب من كييف المساهمة بمبالغ ضخمة في صندوق مشترك. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب يطالب بالحصول على فوائد بنسبة 100% على المساعدات، ما دفعه لرفض توقيع الاتفاقية التي تنقل 50% من المعادن النادرة الأوكرانية تحت السيطرة الأمريكية.