اللواء ابراهيم يهنّئ بعيد الفطر: لبنان وسط المحن ولكن إرادة شعبه أقوى من التحديات

كتب اللواء عباس ابراهيم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يحلّ عيد الفطر هذا العام ولبنان يواجه تحديات جساما من صواريخ تتساقط على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، إلى أزمات تضغط على أبنائه في الداخل وعلى حدوده الملتهبة. لكنه يبقى الوطن الذي ينهض دوما بإرادة شعبه، متجاوزا المحن بالصبر والوحدة.

في هذا العيد، نتمسّك بالأمل ونؤكد أن لبنان لن ينكسر ما دامت ارادة أبنائه أقوى من كل المؤامرات والاعتداءات. نسأل الله أن يحفظ وطننا ويعيد العيد على اللبنانيين بالأمن والسلام والوحدة".