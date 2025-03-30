الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد إلى جانب ولي العهد السعودي (فيديو)

أكد سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ثقته بأن "السلطة المتماسكة قادرة على اتخاذ مواقف وطنية جريئة تميِّزُها عن الحقبة الماضية، وتساهم في تثبيت سيادة لبنان"، مشددا على "التماسُكِ الداخلي والوطني، وعلى الإصلاح والانفتاح، وعلى تحقيق العدالة القضائية، وعلى التفاهم والاقتناع بحصر السلطة والسلاح بيد الدولة، ورأى ان المطلوب استكمال تطبيقِ اتفاق الطائف وإلغاءَ الطائفيةِ السياسية بعد اكتمال الحالة الوطنية في البلاد وإنشاءِ مجلس الشيوخ".