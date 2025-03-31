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محليات

مستغلة لقاءات عيد الفطر.. إسرائيل تبحث عن أهداف جنوب لبنان!

2025-03-31 | 10:14
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مستغلة لقاءات عيد الفطر.. إسرائيل تبحث عن أهداف جنوب لبنان!
مستغلة لقاءات عيد الفطر.. إسرائيل تبحث عن أهداف جنوب لبنان!

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "حجم التحليق المكثف للطيران الحربي الاسرائيلي والمسيرات في أجواء مناطق الجنوب اليوم، مشكلاً إطباقاً جوياً كاملاً، بدا لافتا، وفسره مطلعون بالأمور التقنية أن العدو يبحث حاليا عن أهداف عبر الذكاء الاصطناعي لبناء معلومات إستخباراتية عن طريق اللقاءات الحتمية التي ستحصل بين العائلات والأصدقاء والمعارف بفعل عيد الفطر".

بالموازاة وأمام بحث العدو عن اهداف لبنك المعلومات لديه، تمكنت المديرية العامة للامن العام من كشف متورطين بعملية إطلاق الصواريخ من منطقتي كفرتبنيت- ارنون وقاقعية الجسر، والتي اتخذها العدو ذريعة لتنفيذ عدوان جوي طال الضاحية الجنوبية لأول مرة بعد اتفاق وقف اطلاق للنار، بحسب الوكالة.
مستغلة لقاءات عيد الفطر.. إسرائيل تبحث عن أهداف جنوب لبنان!

محليات

إسرائيل

جنوب لبنان

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