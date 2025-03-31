مستغلة لقاءات عيد الفطر.. إسرائيل تبحث عن أهداف جنوب لبنان!

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "حجم التحليق المكثف للطيران الحربي الاسرائيلي والمسيرات في أجواء مناطق الجنوب اليوم، مشكلاً إطباقاً جوياً كاملاً، بدا لافتا، وفسره مطلعون بالأمور التقنية أن العدو يبحث حاليا عن أهداف عبر الذكاء الاصطناعي لبناء معلومات إستخباراتية عن طريق اللقاءات الحتمية التي ستحصل بين العائلات والأصدقاء والمعارف بفعل عيد الفطر".