"السلاح وإعادة الإعمار".. على حبال أميركا وايران!

إن مسار المفاوضات الاميركية الايرانية يحدد مصير منطقة الشرق الاوسط، إذ ترى مصادر سياسية أن موازين القوى الداخلية اللبنانية تتأثر بالتصعيد الاميركي الايراني، وكل الملفات المرتبطة بالصراع مع إسرائيل علقت على خشبة الانتظار ومن ضمنها إعادة الاعمار وسلاح المقاومة.

وعليه تقول مصادر سياسية بارزة إن الداخل اللبناني يترقب زيارة نائبة المبعوث الاميركي مورغن أورتاغوس الى بيروت على الرغم من أنه لم تتأكد حتميتها بعد، ولن يكون هناك أي جديد طالما أن الموازين الاقليمية لم تتغير، في حين أن الجانب اللبناني يتوقع زيادة الضغوط الاميركية لتشكيل اللجان السياسية الثلاث، إنما الموقف اللبناني الرسمي المتفاهم عليه بين الرئاسات الثلاث وأعلنه رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الاسرى والنقاط المحتلة الخمس امر يتطلب فقط الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، بينما النقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها يتم التفاوض عليها بالأطر التي اتبعت في خلال المفاوضات البحرية.