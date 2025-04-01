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محليات

بري تعليقاً على غارة الضاحية: عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته

2025-04-01 | 06:19
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بري تعليقاً على غارة الضاحية: عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته
بري تعليقاً على غارة الضاحية: عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الغارة الاسرائيلية الغادرة التي إستهدفت الضاحية الجنوبية فجراً وللمرة الثانية في غضون أيام وفي أول ايام عيد الفطر ليست خرقاً يضاف الى ال2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف اطلاق النار والقرار الاممي 1701 فحسب، بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية ، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لإغتيال القرار الاممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الإتفاق ، والذي إلتزم به لبنان بكل حذافيره، وهو إستهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الاخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها.

أضاف بري: لن ندين ما هو مُدان بكل المقاييس ، فجريمة الفجر في الضاحية الجنوبية لبيروت وكل الجرائم التي إرتكبتها العدوانية الإسرائيلية هي دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بإلتزاماتها وإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف إعتداءاته على لبنان وإستباحة سيادته والإنسحاب من أراضيه المحتلة .
وختم: "الرحمة  للشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".
بري تعليقاً على غارة الضاحية: عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته

محليات

نبيه بري

لبنان

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Aljadeed
الحدث - محمد بركات - الحلقة الكاملة
الرئيس نبيه بري تعليقاً على الغارة الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية: عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته ومحاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لإغتيال القرار الاممي ونسف الآلية التنفيذية له

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عن أمن المطار وطائرات إيران.. ماذا قال وزير الأشغال؟
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عن أمن المطار وطائرات إيران.. ماذا قال وزير الأشغال؟

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أنّ "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يتمتع بمستوى متقدّم من الحماية"، لافتاً إلى أنّ "أمن المطار لا يزال ضمن أولويات الوزارة، وأن الإجراءات تُنفّذ بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مواصلة العمل على تأمينه دبلوماسيًا في مواجهة أي تهديد محتمل".

09:00

عن أمن المطار وطائرات إيران.. ماذا قال وزير الأشغال؟

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أنّ "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يتمتع بمستوى متقدّم من الحماية"، لافتاً إلى أنّ "أمن المطار لا يزال ضمن أولويات الوزارة، وأن الإجراءات تُنفّذ بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مواصلة العمل على تأمينه دبلوماسيًا في مواجهة أي تهديد محتمل".

إزالة لافتة لحزب الله وغضب بزحلة!
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08:00

إزالة لافتة لحزب الله وغضب بزحلة!

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو مؤخراً يظهر قيام مجموعة من المواطنين بإزالة لافتة تحمل شعاراً مؤيداً لحزب الله من على بولفار مدينة زحلة.

وأفادت المعلومات أن الأهالي اعتبروا اللافتة "مستفزة"، مما دفعهم إلى إزالتها.

وكان مكتوباً على اللافتة الإلكترونية: "إن حزب الله هم الغالبون".

08:00

إزالة لافتة لحزب الله وغضب بزحلة!

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو مؤخراً يظهر قيام مجموعة من المواطنين بإزالة لافتة تحمل شعاراً مؤيداً لحزب الله من على بولفار مدينة زحلة.

وأفادت المعلومات أن الأهالي اعتبروا اللافتة "مستفزة"، مما دفعهم إلى إزالتها.

وكان مكتوباً على اللافتة الإلكترونية: "إن حزب الله هم الغالبون".

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