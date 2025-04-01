الحدث - محمد بركات - الحلقة الكاملة

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أنّ "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يتمتع بمستوى متقدّم من الحماية"، لافتاً إلى أنّ "أمن المطار لا يزال ضمن أولويات الوزارة، وأن الإجراءات تُنفّذ بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مواصلة العمل على تأمينه دبلوماسيًا في مواجهة أي تهديد محتمل".
تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو مؤخراً يظهر قيام مجموعة من المواطنين بإزالة لافتة تحمل شعاراً مؤيداً لحزب الله من على بولفار مدينة زحلة.وأفادت المعلومات أن الأهالي اعتبروا اللافتة "مستفزة"، مما دفعهم إلى إزالتها.وكان مكتوباً على اللافتة الإلكترونية: "إن حزب الله هم الغالبون".