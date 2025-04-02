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وزير خارجية إيران: تهديدات المسؤولين الأميركيين لنا مرفوضة وتتعارض مع القوانين الدولية والميثاق الأممي
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محليات

مراسلة الجديد: الطيران الحربي يحلق على علو منخفض فوق البقاع

2025-04-02 | 05:02
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مراسلة الجديد: الطيران الحربي يحلق على علو منخفض فوق البقاع
مراسلة الجديد: الطيران الحربي يحلق على علو منخفض فوق البقاع
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مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يحيل ملف التحقيق بالفساد في "النافعة" الى شعبة المعلومات وذلك بعد تقرير قناة "الجديد" حول القضية
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الراعي من بعبدا: السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة
10:16

الراعي من بعبدا: السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة

صرّح البطريرك الراعي من قصر بعبدا: "هنّأنا الرئيس عون على التعيينات، وأكدنا له محبّتنا وصلواتنا ودعمنا له، كما دعوناه إلى قدّاس الفصح في بكركي، وتطرّقنا إلى الشؤون العامة".
وعن الاعتداءات الإسرائيلية، اعتبر الراعي أنها "تُعدّ خرقًا لوقف إطلاق النار، ولبنان مصرّ على اتباع المسار الدبلوماسي، فيما يجب أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة".

10:16

الراعي من بعبدا: السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة

صرّح البطريرك الراعي من قصر بعبدا: "هنّأنا الرئيس عون على التعيينات، وأكدنا له محبّتنا وصلواتنا ودعمنا له، كما دعوناه إلى قدّاس الفصح في بكركي، وتطرّقنا إلى الشؤون العامة".
وعن الاعتداءات الإسرائيلية، اعتبر الراعي أنها "تُعدّ خرقًا لوقف إطلاق النار، ولبنان مصرّ على اتباع المسار الدبلوماسي، فيما يجب أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة".

يتعلق بإطلاق الصواريخ.. إخبار من المجلس الشيعي!
08:42

يتعلق بإطلاق الصواريخ.. إخبار من المجلس الشيعي!

تقدَّم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبر وكيلِه المحامي الدكتور حسن فضل الله ،بإخبارٍ الى النيابةِ العامَّة التمييزية، بوجهِ كل من يُظهِرِهُ التحقيق ،فاعلاً او شريكاً او مُتدخِلاً او محرضاً ،في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولةْ المصْدر بتاريخ بتاريخ 27 آذار 2025 في الجنوب ، وكل من تورَّط في نشر الخطاب التحريضي للعدو ،والذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي ويحضُّ على النزاع ببن الطوائف واضعاف الشعور القومي.

08:42

يتعلق بإطلاق الصواريخ.. إخبار من المجلس الشيعي!

تقدَّم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبر وكيلِه المحامي الدكتور حسن فضل الله ،بإخبارٍ الى النيابةِ العامَّة التمييزية، بوجهِ كل من يُظهِرِهُ التحقيق ،فاعلاً او شريكاً او مُتدخِلاً او محرضاً ،في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولةْ المصْدر بتاريخ بتاريخ 27 آذار 2025 في الجنوب ، وكل من تورَّط في نشر الخطاب التحريضي للعدو ،والذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي ويحضُّ على النزاع ببن الطوائف واضعاف الشعور القومي.

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