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محليات

" درجات حرارة دون معدلاتها".. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع

2025-04-03 | 04:17
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&quot; درجات حرارة دون معدلاتها&quot;.. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع
" درجات حرارة دون معدلاتها".. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع

طقس ربيعي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان حتى نهاية الأسبوع وذلك بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا يدفع بكتل هوائية باردة إلى منطقتنا، مع درجات حرارة دون معدلاتها لشهر نيسان، يتحوّل نهار الأحد تدريجيًا إلى حار تحت تأثير رياح خماسينية حارّة وناشطة تؤدي إلى بداية ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة وتحمل معها طبقات كثيفة من الغبار تسوء معها الرؤية وتنخفض نسبة الرطوبة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:قليل الغيوم إلى غائم جزئياً وضباب على المرتفعات، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمالا وجنوبا فتصل سرعنها لحدود ٥٥ كم/س.

الجمعة:غائم جزئياً وضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة شمالا اعتبارًا من بعد الظهر وحتى فجر يوم السبت.

السبت:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة أحيانًا خاصة شمالا وجنوبا.

الأحد:قليل الغيوم إجمالاً، وسيطرة الرياح الخماسينية الحارة والجافة والتي تكون ناشطة ومحملّة بالغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا وإلى انخفاض في نسبة الرطوبة مع بداية إرتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

" درجات حرارة دون معدلاتها".. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع

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