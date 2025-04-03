عدوان إسرائيلي على مركز للهيئة الصحية.. بيان جديد!

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية، بياناً، جاء فيه:

إستهدف العدو الإسرائيلي فجر اليوم بثلاث غارات عدوانيّة المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة، مما أدّى إلى تدميره بشكله كامل وتتضرر سيارتي اسعاف وإطفاء، وحال اللّطف الالهي دون وقوع إصابات بين المسعفين.



هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة خروقات العدو اليوميّة واعتداءاته، مستكملًا سلسلة إجرامه التي بدأها في حربه الأخيرة على لبنان، من خلال تعمّد استهدافه للطواقم والمراكز الإسعافية والمسعفين لثنيهم عن أداء دورهم الإنساني، دون أي رادع قانونيّ أو "أخلاقيّ".