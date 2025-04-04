انتخاب الهيئة الإدارية لرابطة قدامى جامعة الحكمة: عيسى نحّاس رئيسًا وإيلي حسيب بو عسله نائبًا للرئيس
بعد تنافس بين لائحتين: الأولى برئاسة المحامي عيسى نحّاس، والثانية برئاسة المحامي إبراهيم سمراني.
فاز من اللائحة الأولى المحامون:
كريستل صقر الخازن (٦٦ صوتاً)
إيلي بو عسله (٦٣ صوتاً)
جان نمّور (٥٧ صوتاً)
عيسى نحّاس (٥٥ صوتاً)
شربل شلالا (٥٤ صوتاً)
إيلي منيع (٥٣ صوتاً)
فكتوريا شرفان زمرّد (٥٢ صوتاً)
عمر الخطيب (٥٢ صوتاً)
أما من اللائحة الثانية، فقد فاز أربعة أعضاء:
إبراهيم سمراني (٥٦ صوتاً)
فؤاد الأسمر (٥٤ صوتاً)
ماري ضو (٥٢ صوتاً)
إيلي كرم (٥١ صوتاً)، بعد أن تعادل مع كاتبة عدل بيروت رين مطر، المرشحة على لائحة نحّاس.