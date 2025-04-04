انتخاب الهيئة الإدارية لرابطة قدامى جامعة الحكمة: عيسى نحّاس رئيسًا وإيلي حسيب بو عسله نائبًا للرئيس

نفذ عمال وموظفو اتحاد بلديات بعلبك اعتصاماً أمام محافظة بعلبك احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم منذ 15 شهر نتيجة عدم دفع مستحقات الإتحاد من الصندوق البلدي المستقل عن عامي 2023 و 2024، والمخصصات من الهاتف الخلوي عن نفس الأعوام.