الوزير جو عيسى الخوري مغادرا السرايا الحكومية: إستكمال النقاش في بند مشروع قانون إصلاح المصارف والبت به سيستكمل في جلسة جديدة يوم الثلاثاء

منذ أيام، تصدر هاشتاغ "جيبلي ستايل" قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشعل النقاشات والجدل بين المتابعين. غرفة التحرير في قناة الجديد دخلت على الخط. فما قصته؟ شاهد التقرير:
يلاقي لبنان الرسمي المجتمع الدولي بنوايا ايجابية والتزام بتطبيق القرارات الدولية والاجراءات الاصلاحية كخطوة أولى لاستعادة الثقة وانطلاق مسار إعادة الاعمار، فتزامن طرح مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة مجلس الوزراء مع وصول نائبة المبعوث الاميركي مورغن اورتاغوس الى بيروت لإجراء محادثات مع الرئاسات الثلاث صباح السبت.
من المقرر ان يستكمل مجلس الوزراء النقاش يوم الثلاثاء المقبل بقانون اعادة هيكلة المصارف، وفيما يلي نسخة حصلت عليها الجديد عن مشروع القانون.وقال وزير الإعلام بول مرقص ان إقرار مشروع القانون سيكون مدخلًا لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين. وقد خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثّلثاء المقبل".فيما يلي نسخة حصلت عليها الجديد عن مشروع القانون: