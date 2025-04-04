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محليات

مقررات جلسة مجلس الوزراء من السراي الحكومي

2025-04-04 | 11:40
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مقررات جلسة مجلس الوزراء من السراي الحكومي
مقررات جلسة مجلس الوزراء من السراي الحكومي

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مقررات جلسة مجلس الوزراء من السراي الحكومي

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الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!
14:32

الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!

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لبنان سلّف أورتاغوس "إصلاحاً"!
12:47

لبنان سلّف أورتاغوس "إصلاحاً"!

يلاقي لبنان الرسمي المجتمع الدولي بنوايا ايجابية والتزام بتطبيق القرارات الدولية والاجراءات الاصلاحية كخطوة أولى لاستعادة الثقة وانطلاق مسار إعادة الاعمار، فتزامن طرح مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة مجلس الوزراء مع وصول نائبة المبعوث الاميركي مورغن اورتاغوس الى بيروت لإجراء محادثات مع الرئاسات الثلاث صباح السبت.

12:47

لبنان سلّف أورتاغوس "إصلاحاً"!

يلاقي لبنان الرسمي المجتمع الدولي بنوايا ايجابية والتزام بتطبيق القرارات الدولية والاجراءات الاصلاحية كخطوة أولى لاستعادة الثقة وانطلاق مسار إعادة الاعمار، فتزامن طرح مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة مجلس الوزراء مع وصول نائبة المبعوث الاميركي مورغن اورتاغوس الى بيروت لإجراء محادثات مع الرئاسات الثلاث صباح السبت.

إليكم قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يناقش في الحكومة
12:44

إليكم قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يناقش في الحكومة

من المقرر ان يستكمل مجلس الوزراء النقاش يوم الثلاثاء المقبل بقانون اعادة هيكلة المصارف، وفيما يلي نسخة حصلت عليها الجديد عن مشروع القانون.

وقال وزير الإعلام بول مرقص ان إقرار مشروع القانون سيكون مدخلًا لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين. وقد خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثّلثاء المقبل".

فيما يلي نسخة حصلت عليها الجديد عن مشروع القانون:

12:44

إليكم قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يناقش في الحكومة

من المقرر ان يستكمل مجلس الوزراء النقاش يوم الثلاثاء المقبل بقانون اعادة هيكلة المصارف، وفيما يلي نسخة حصلت عليها الجديد عن مشروع القانون.

وقال وزير الإعلام بول مرقص ان إقرار مشروع القانون سيكون مدخلًا لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين. وقد خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثّلثاء المقبل".

فيما يلي نسخة حصلت عليها الجديد عن مشروع القانون:

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