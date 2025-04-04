إليكم قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يناقش في الحكومة

منذ أيام، تصدر هاشتاغ "جيبلي ستايل" قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشعل النقاشات والجدل بين المتابعين. غرفة التحرير في قناة الجديد دخلت على الخط. فما قصته؟ شاهد التقرير:
يلاقي لبنان الرسمي المجتمع الدولي بنوايا ايجابية والتزام بتطبيق القرارات الدولية والاجراءات الاصلاحية كخطوة أولى لاستعادة الثقة وانطلاق مسار إعادة الاعمار، فتزامن طرح مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة مجلس الوزراء مع وصول نائبة المبعوث الاميركي مورغن اورتاغوس الى بيروت لإجراء محادثات مع الرئاسات الثلاث صباح السبت.