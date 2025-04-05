توقيف 6 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية.. بيان للجيش!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 5/4/2025، ضمن إطار التدابير الأمنية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطنين: (م.ش.)، (ع.ش.)، (و.ق.)، (م.ظ.)، لإطلاقهم النار وارتكابهم أعمال سلب بقوة السلاح، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.