طائرة تابعة للقوات الجوية اللبنانية تحلق في أجواء صور والنبطية (فيديو)

مع اقتراب استحقاق الإنتخابات البلديّة والإختيارية المُزمع إجراؤها خلال شهر أيّار القادم، وهو الإستحقاق الذي كان مستوجب الإجراء منذ ثلاثة أعوام، دخل حزب القوات اللبنانية، عبر نُوّابه ومنسّقيّته في زحلة، والكتلة الشعبية بشخص رئيستها السيّدة ميريام سكاف، في مفاوضات من أجل التحالف في الإنتخابات، وهو تحالف إنمائي، محلّي يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إحداث التغيير المنشود في مدينة زحلة وإطلاق عجلة النهضة المحلّيّة على المستويات كافة.



