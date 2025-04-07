مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية استهدفت محلًا لتصليح الدراجات النارية في بلدة الطيبة جنوب لبنان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة الطيبة أدت إلى استشهاد مواطن.
رأى النائب أشرف ريفي في بيان، أن "أذرُع إيران تتلقى ضربات كبيرة في المنطقة، ففي العراق سيتم تسليم سلاح ميليشيات الحشد الشعبي إلى الدولة العراقية، وفي اليمن يتخبط الحوثيون بفعل الغارات وبدأوا يفقدون السيطرة، وإيران أعلنت وقف إمداداتها لهم. أما في لبنان، فعلى "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة".
جاء في صحيفة "نداء الوطن":