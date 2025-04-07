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محليات

الرصاص الطائش .. مرض نادر يصيب اعلامي لبناني شهير وتاتو خارج عن السيطرة! حلقة جديدة من "سيرة وكملت" الآن على الجديد

2025-04-07 | 14:46
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الرصاص الطائش .. مرض نادر يصيب اعلامي لبناني شهير وتاتو خارج عن السيطرة! حلقة جديدة من "سيرة وكملت" الآن على الجديد
الرصاص الطائش .. مرض نادر يصيب اعلامي لبناني شهير وتاتو خارج عن السيطرة! حلقة جديدة من "سيرة وكملت" الآن على الجديد
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الرصاص الطائش .. مرض نادر يصيب اعلامي لبناني شهير وتاتو خارج عن السيطرة! حلقة جديدة من "سيرة وكملت" الآن على الجديد

محليات

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مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية استهدفت محلًا لتصليح الدراجات النارية في بلدة الطيبة جنوب لبنان
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اقرأ ايضا في محليات

توقيف 4 مواطنين في زقاق البلاط والباشورة.. والسبب؟
15:26

توقيف 4 مواطنين في زقاق البلاط والباشورة.. والسبب؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زقاق البلاط – بيروت المواطنين (ر.ع.) و(س.ع.) و(ا.م.) لتورطهم بالتاريخ نفسه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى وفاة والدة الأخير، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

15:26

توقيف 4 مواطنين في زقاق البلاط والباشورة.. والسبب؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زقاق البلاط – بيروت المواطنين (ر.ع.) و(س.ع.) و(ا.م.) لتورطهم بالتاريخ نفسه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى وفاة والدة الأخير، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

أورتاغوس غادرت لبنان وتركت ملائكتها حاضرة (مقدمة النشرة)
13:02

أورتاغوس غادرت لبنان وتركت ملائكتها حاضرة (مقدمة النشرة)

غادرت مورغان اورتاغوس لبنان وتَركت ملائكَتَها حاضِرةً للنقاش والبَدءِ بآلياتِ التنفيذ: إصلاحاً وسلاحاً، عُهِد للوزراءِ ترتيبُ البيتِ الإصلاحي على توقيتِ اجتماعاتِ صُندوقِ النقدِ الربيعية، وتَولى الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري "الاصلاحَ العسكري" في اول اجتماعٍ بينهما يَدُقُّ على ابوابِ المخازن، وقدم رئيسُ الجمهورية عُربونَ صَداقةٍ عن تعهداته فأَبلَغَ مجموعةَ العملِ الأميركية لدعم لبنانِ برئاسةِ إدوارد غابرييل بأننا ملتزمونَ العملَ على حصرية السلاحِ والاصلاحات لانهما مَطلبانِ لبنانيان، وأكد عون "أهميةَ اللجوءِ الى الحوار" في موضوع السلاح، وقال كما في خِطاب القسم: لا يوجدُ مكانٌ لأيِّ أسلحةٍ أو أيةِ مجموعاتٍ مسلحة، إلا ضِمنَ إطار الدولة.

13:02

أورتاغوس غادرت لبنان وتركت ملائكتها حاضرة (مقدمة النشرة)

غادرت مورغان اورتاغوس لبنان وتَركت ملائكَتَها حاضِرةً للنقاش والبَدءِ بآلياتِ التنفيذ: إصلاحاً وسلاحاً، عُهِد للوزراءِ ترتيبُ البيتِ الإصلاحي على توقيتِ اجتماعاتِ صُندوقِ النقدِ الربيعية، وتَولى الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري "الاصلاحَ العسكري" في اول اجتماعٍ بينهما يَدُقُّ على ابوابِ المخازن، وقدم رئيسُ الجمهورية عُربونَ صَداقةٍ عن تعهداته فأَبلَغَ مجموعةَ العملِ الأميركية لدعم لبنانِ برئاسةِ إدوارد غابرييل بأننا ملتزمونَ العملَ على حصرية السلاحِ والاصلاحات لانهما مَطلبانِ لبنانيان، وأكد عون "أهميةَ اللجوءِ الى الحوار" في موضوع السلاح، وقال كما في خِطاب القسم: لا يوجدُ مكانٌ لأيِّ أسلحةٍ أو أيةِ مجموعاتٍ مسلحة، إلا ضِمنَ إطار الدولة.

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